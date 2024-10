Mainz – Nach Austritt von Dr. Drumm und Dr. Alscher streben die verbliebenen Fraktionsmitglieder der Freien Wähler einen Gruppenstatus an

Landau (ots) Polizeieinsatz aufgrund Drohmail an Schule in Landau Am Sonntagabend (06.10.2024) erhielt die IGS Landau (Schneiderstraße) eine E-Mail mit einer Bombendrohung. Die Nachricht wurde erst am heutigen Morgen gelesen und unmittelbar die Polizei alarmiert. Der Schulbetrieb wurde heute Morgen zunächst nicht aufgenommen. Ankommende Schüler werden in der Nähe gesammelt und betreut. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Polizeikräfte ... Mehr lesen »