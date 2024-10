Mainz – CDU-Landesvorsitzender Schnieder zum 1. Jahrestag des Hamas-Angriffes auf Israel

Mainz – Gordon Schnieder, Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz:

„Nie wieder ist jetzt! Der barbarische, menschenverachtende terroristische Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat der Welt auf unendlich traurige Art vor Augen geführt, wie bedroht Israel und jüdisches Leben sind.

Auch in Rheinland-Pfalz sind die Auswirkungen des Gaza-Kriegs deutlich zu spüren: Seit dem terroristischen Überfall auf Israel gibt es einen starken Anstieg an antisemitistischen Straftaten.

Deutschland hat eine besondere Verpflichtung, jüdisches Leben zu schützen – in Israel genauso wie hier bei uns in Rheinland-Pfalz. Antisemitischer Hass, Hetze und Gewalt haben bei uns keinen Platz! Unsere Solidarität mit Israel bleibt – heute und in Zukunft. Unsere Gedanken und Gebete sind an diesem 7. Oktober ganz besonders bei den Menschen in Israel, die noch immer von den Terroristen als Geiseln gehalten werden, und bei denjenigen, die Familienmitglieder und Freunde vor einem Jahr auf schreckliche Art und Weise verloren haben.”

Quelle CDU Rheinland-Pfalz