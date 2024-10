Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatinees im Oktober

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Pfälzische Musikgesellschaft e.V. bietet im Oktober zwei Matineekonzerte im Wilhelm-Hack-Museum an. Am Sonntag, 13. Oktober 2024, um 11 Uhr spielen Violine Jiyoung Park (Violine), Jaeyoun Lee (Flöte) und Atsuko Kinoshita (Klavier). Am Sonntag, 27. Oktober, 11 Uhr, gestaltet Jeonghyeok Lee eine Klaviermatinee. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

