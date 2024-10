Ludwigshafen – Vorträge bei der vhs am 10. Oktober und 12. November – Ein Blick auf China und Indien – und was hat das mit uns zu tun?

Ludwigshafen/Metropolrgion Rhein-Neckar. Prof. Dr. Manuel Vermeer, bekannter Asienexperte, hält im Programm der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis am Donnerstag, 10. Oktober, und am Dienstag, 12. November, in Limburgerhof beziehungsweise Mutterstadt zwei spannende Vorträge mit Blick auf China und Indien und deren Stellung und Entwicklung mit Bezug zu Europa und Deutschland. „China, Indien – und wir? Der Beginn einer neuen Weltordnung und was das für Europa bedeutet“: Darum geht es am Donnerstag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr in Limburgerhof im Rathaus im kleinen Kultursaal. China ist die neue wirtschaftliche und militärische Weltmacht, Indien ist auf dem Sprung. Die USA kommen ihrer Rolle als Weltpolizist nicht mehr nach, gelten in vielen Bereichen für den Globalen Süden nicht als Vorbild. Und Europa? Wirtschaftlich immer schwächer, technologisch von den USA und China abgehängt, zerstritten wie immer. Was passiert gerade, wie geht es weiter? Und was sollten wir hier tun? Eine geopolitische Bestandsaufnahme und der Versuch eines Ausblicks.

„Indien – das neue China? Die nächste Weltmacht in Asien und was wir über sie wissen sollten“: Das ist das Thema am Dienstag, 12. November, um 18.30 Uhr im Vortragssaal der IGS Mutterstadt. Indien hat mehr Einwohner als China, ist noch immer mehr oder weniger demokratisch, ein Viertel der Bevölkerung immerhin spricht Englisch. Wird dies nun die nächste Werkbank der Welt? Sollten wir uns von China abwenden und Indien zuwenden? Wie sieht Indien sich und uns? Wie kann eine sinnvolle Integration in eine neue Weltordnung aussehen? Wir müssen weg von den Klischees von Armut, Chaos und Bollywood und das neue Indien sehen: Startups, Aufbruchstimmung – und auch Fachkräftelieferant für Deutschland? Was wir über Indien wissen sollten und wie wir damit umgehen können, ist das Thema des Abends.

Der Referent Prof. Dr. Vermeer ist seit 1988 am von ihm mitgegründeten Ostasieninstitut der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen Lehrkraft für besondere Aufgaben für chinesische Sprache, Kultur und Wirtschaft. Er studierte Sinologie in Heidelberg und Shanghai und promovierte zur chinesischen Wirtschaftspolitik. Er berät seit 30 Jahren europäische und asiatische Unternehmen und Politiker strategisch im China-, Indien-, Asien- und Europageschäft und ist Autor von Fachartikeln, Sachbüchern und Romanen. Die Gebühr beträgt jeweils 5 Euro. Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummern I102020K01 und I102021M01) oder bei den örtlichen Volkshochschule Limburgerhof, E-Mail: curca@limburgerhof.de, Tel. 06236/691 166, beziehungsweise Volkshochschule Mutterstadt, E-Mail: ramona.graetz@mutterstadt.de, Tel. 06234/9464 64, möglich.