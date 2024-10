Ludwigshafen – “thultour” im hack-museumsgARTen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu den Frauenwirtschaftstagen 2024 vom 16. bis 19. Oktober 2024 lädt das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit mehreren Kooperationspartnerinnen und -partnern ein. „#Nachfolge #nachhaltig #gestalten!“ ist das diesjährige Motto. Im Fokus steht die Frage, was es braucht, um Unternehmen nachhaltig aufzustellen und sie erfolgreich an die ... Mehr lesen »