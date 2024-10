Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz stärkt Finanzkompetenz von Jugendlichen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Vorderpfalz setzt sich für die finanzielle Bildung von Jugendlichen ein und bietet in Kooperation mit dem Beratungsdienst Geld und Haushalt ein breites Spektrum an Schulvorträgen an. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II und umfasst vier exklusiv konzipierte Vortragsthemen rund um den jugendlichen Finanzalltag. Alexander Jusmann, Leiter Marketing und Kommunikation der Sparkasse Vorderpfalz, betont die Bedeutung der finanziellen Bildung: “Über Geld spricht man doch! Wir wissen, wie wichtig das Gespräch ist, damit junge Menschen den planvollen Umgang mit Geld lernen und nachhaltig Finanzkompetenzen entwickeln.” Die Vorträge vermitteln Schülerinnen und Schülern wichtiges Grundlagen Wissen für aktuelle und anstehende Finanz Fragen. Alle Lernangebote für Schulen sind werbefrei, neutral und kostenlos. Die Vorträge können als Präsenz- oder Online-Vortrag gebucht werden und haben eine Dauer von ca. 90 Minuten. Vier exklusiv konzipierte Vortragsthemen rund um den jugendlichen Finanzalltag

Die Themen der Vorträge sind:

1. “Schlau mit Geld umgehen” Große Wünsche erfüllen mit kleinem Budget: Jugendliche erfahren, wie sie planvoll mit ihrem Geld umgehen und Schuldenfallen vermeiden. Klasse 7 bis 10, Altersempfehlung ca. 12 bis 16 Jahre

2. “Konto, Karte, Kohle – rund ums Bezahlen” Ein Taschengeldkonto stärkt finanzielle Eigenverantwortung. Doch wie funktionieren Überweisung und Lastschrift? Und was gibt es beim online oder mobilen Bezahlen zu beachten? Klasse 9 bis 13, Altersempfehlung ca. 14 bis 18 Jahre

3. “Finanzen im Netz – mein digitaler Alltag” Junge Menschen sind ganz selbstverständlich im Netz unterwegs. Doch was ist zu tun, um die digitalen Daten zu schützen? Klasse 8 bis 13, Altersempfehlung ca. 13 bis 18 Jahre

4. “Finanziell startklar für die Zukunft” Versicherungen, Sparverträge, Altersvorsorge, Kredite, Schulden – was müssen junge Menschen wissen, um nach Schule und Ausbildung finanziell sicher auf eigenen Füßen zu stehen? Abschlussklassen der Sekundarstufe I oder II,

Alter ca. 15 bis 18+ Jahre

Alexander Jusmann betont die Bedeutung der finanziellen Bildung: “Finanzielle Bildung ist ein wichtiger Bestandteil der Allgemeinbildung. Wir möchten Jugendliche dabei unterstützen, ihre finanziellen Kompetenzen zu stärken und ihnen helfen, selbstbewusst und eigenverantwortlich mit ihren Finanzen umzugehen.” Schulvorträge in Kooperation mit dem Beratungsdienst Geld und Haushalt Die Schulvorträge finden in Kooperation mit dem Beratungsdienst Geld und Haushalt statt. Weitere Informationen finden Interessenten auf der Website des Sparkassen-Schulservices unter www.sparkassen-schulservice.de. Das Team der schulischen Finanzbildung im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. ist per E-Mail sparkassen-schulservice@dsgv.de oder telefonisch unter +49 30 20225 5190 erreichbar.



Finanzielle Bildung ist Teil des öffentlichen Auftrags

Alexander Jusmann betont abschließend: “Finanzielle Bildung zu fördern ist Teil des öffentlichen Auftrags der Sparkassen-Finanzgruppe. Der Sparkassen-Schulservice unterstützt Lehrerinnen und Lehrer mit rund 200 kostenfreien Unterrichtsmaterialien, um Kindern und Jugendlichen lebensnahe Kenntnisse und Kompetenzen zum Umgang mit Geld und den eigenen Finanzen zu vermitteln.”

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 1.005.096,05 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 960 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.