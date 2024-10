Ludwigshafen – INFO: Wertstoffhof Süd bis Mittwoch 09.Oktober geschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen eines Betriebsausflugs des Fachbereichs Bürgerdienste bleiben am Freitag, den 11. Oktober 2024, die Bürgerservice-Standorte sowie die Führerscheinstelle in K 7 geschlossen. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Das Standesamt sowie die Ausländerbehörde in K 7 sind an diesem Tag wie üblich mit vorheriger … »