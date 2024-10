Ludwigshafen – Auseinandersetzung mit Messer zwischen mehreren Personen im Bereich Havering-Allee

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstagabend (05.10.2024, 21:15 Uhr) gerieten mehrere Personen im Bereich der Havering-Allee aneinander. Während der Auseinandersetzung wurde auch ein Messer eingesetzt. Hierbei wurden vier Personen im Alter von 26 bis 36 verletzt. Zwei Männer trugen oberflächliche Schnittverletzungen davon. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst im Nachhinein angezeigt. Zum Ablauf der Tat, den Hintergründen und dem Auslöser der Konfrontationen wurden Ermittlungen aufgenommen. Hierzu suchen wir Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

