Ludwigshafen – “Aqua-Fitness Night” im Hallenbad Oggersheim am 31. Oktober

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Abteilung Bäder der Stadtverwaltung bietet am Donnerstag, 31. Oktober 2024, wieder eine “Aqua-Fitness Night” anlässlich Halloween an. Das Hallenbad Oggersheim wird entsprechend gruselig geschmückt. Von 19.30 bis 22.30 Uhr erwartet die Gäste ein umfassendes Fitness-Programm. Sie können verschiedene Angebote ausprobieren: Aqua-Jogging, Aqua-Jogging Power, Aqua-Fitness, Aqua-Intervall und Aqua-Cool down. Aqua-Jogging, Aqua-Power und Aqua-Cool down werden im Sportbecken durchgeführt, Aqua-Fitness und Aqua-Intervall im Nichtschwimmerbecken. Aqua-Jogging funktioniert ähnlich wie Joggen, nur im Wasser. Die Teilnehmenden bewegen sich durch das Sportbecken wie Jogger*innen. Aqua-Jogging Power funktioniert ähnlich, nur schneller. Bei Aqua-Fitness werden gymnastische Übungen im Wasser ausgeführt, meistens mit Hilfsmitteln. Aqua-Intervall ist eine Art Zirkeltraining im Wasser. Beim Cool down am Ende können sich alle Teilnehmenden gemeinsam erholen. Im Eintrittspreis von 12,90 Euro ist ein Getränk enthalten. Das Bäderteam empfiehlt, sich zusätzliche Getränke mitzubringen, und weist darauf hin, dass in den Becken nur Badebekleidung erlaubt ist (keine Kostümierung). Karten für die “Aqua-Fitness Night” sind ab sofort im Hallenbad Oggersheim, Herrmann-Hesse-Straße 11, und auch im Hallenbad Süd, Erich-Reimann-Straße 5, zu den jeweiligen Kassenöffnungszeiten erhältlich. Aufgrund der “Aqua-Fitness Night” endet der “normale” öffentliche Badebetrieb an diesem Tag um 19 Uhr (Kassenschluss ist 18.30 Uhr).

Quelle: Stadt Lu