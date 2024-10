Landau – Polizeieinsatz aufgrund Drohmail an Schule in Landau – Einsatz beendet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Schulgelände wurde durch Polizeikräfte mit Unterstützung von einem Polizeihund abgesucht. Es wurde kein Sprengstoff o.ä. aufgefunden. Der Polizeieinsatz an der Schule konnte daher beendet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da Bombendrohungen Straftaten darstellen, die grundsätzlich dazu geeignet sind, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen. Die Tat kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Hinzu kommen mögliche Kosten für polizeiliche Einsatzmaßnahmen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Drohungen gegen Schulen. Der sensible und wohl überlegte Umgang mit Drohungen dieser Art ist wichtig. Erste Maßnahme nach Erhalt einer solchen Drohung sollte es daher immer sein, die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 zu alarmieren.

