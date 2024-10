Hirschberg – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L gewinnt auswärts gegen den Longericher SC Köln mit 25:34 (10:14)

Hirschberg 06.10.2024 / Ein gutes Spiel von Anfang an: Mit dem Auswärtssieg hat die S3L die bittere Heimniederlage wieder wettgemacht und zwei wichtige Punkte nach Hause geholt. „Wir sind gleich gut ins Spiel gekommen“, freut sich Trainer Thorsten Schmid. In der ersten Halbzeit habe man zwar den einen oder anderen Ball unnötig liegen gelassen, sei aber mit einem komfortablen Vorsprung nie in Gefahr gewesen. Mit einem Spielstand von 10:14 ging es in die zweite Halbzeit und dann auch alles relativ schnell. Die S3L zog souverän davon und führte bereits in der 37. Spielminute mit 12 Toren Abstand (10:22) durch einen Treffer von Fabian Schwarzer. Der Rechtsaußen mit der Nummer 13 war ohnehin mit insgesamt 10 Toren der Spieler des Tages.

„Er hat ein tolles Spiel gemacht“, zeigt sich der Coach begeistert. Auch Sven Schreiber (6 Tore) und Tim Götz (5 Tore) hätten im Rückraum hervorragend die Fäden gezogen und alles im Blick gehabt. „Generell war ich mit allen Spielern sehr zufrieden“, betont Schmid.

Simon Spilger bewährte sich bei seinem ersten Einsatz für die S3L ebenfalls mit zwei Toren. „Zum Schluss konnte ich wirklich jeden Spieler einsetzen und auch in verschiedenen Besetzungen spielen lassen“, sagt Thorsten Schmid. Insgesamt sei das Spiel die richtige Reaktion auf die deutliche Heimniederlage gewesen. Auch das Zusammenspiel zwischen Tor und Abwehr habe wieder gut funktioniert.

Yessine Meddeb konnte aufgrund einer Erkrankung nicht mitspielen. Niklas Krämer verletzte sich in Köln am Unterschenkel, hier ist noch nicht klar, ober er beim nächsten Heimspiel gegen Opladen dabei sein wird. Die S3L erwartet die TuS 1882 Opladen am kommenden Samstag in der Heinrich-Beck Halle. Opladen setzte sich mit 32:24 erfolgreich gegen Friesenheim durch und liegt auf dem 6. Tabellenplatz. Punktgleich (8:4) übrigens mit der S3L (4.Tabellenplatz) sowie dem Longericher SC Köln (5. Tabellenplatz).

„Wir erwarten eine spielstarke Mannschaft mit gleichem Punktestand und sind entsprechend gewarnt“, sagt Thorsten Schmid.

Anwurf in der Heinrich-Beck Halle in Leutershausen ist am Samstag, dem 12.10. um 19:30 Uhr. feh

S3L Handball: Adis Lacic, Sebastian Ullrich; Sven Schreiber (6), Luca Mastrocola (2), Nikola Sorda (1), Niklas Krämer (2), Fabian Schwarzer (10), Bastian Seitz, Simon Spilger (2), Hannes Weindl (3), Tim Burkard (1), Tobias Schetters (1), Tim Götz (5), Max Schmitt, Maximilian Kessler (1).

Quelle – S3L Handball Spielbetriebs GmbH