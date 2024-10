Heidelberg – “Macbeth” Premiere am 19. Oktober um 19:30 Uhr im Marguerre-Saal

Heidelberg / Metropoplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Theater und Orchester Heidelberg eröffnet am Samstag, 19. Oktober 2024, um 19:30 Uhr mit Giuseppe Verdis »Macbeth« die Musiktheatersaison 2024/25 im Marguerre-Saal. Die musikalische Leitung übernimmt der neue Generalmusikdirektor Mino Marani. Die Inszenierung stammt von Ingo Kerkhof, der zuletzt bei der Neuinszenierung »Fin de Partie« an der Oper Dortmund die Regie führte. Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Premierenfeier statt. Am Samstag, den 12. Oktober 2024, um 11:00 Uhr wird für besonders interessierte Besucher*innen vorab eine Einführungsmatinee im Alten Saal angeboten.

Verdis Vertonung von Shakespeares Tragödie

Dass Giuseppe Verdi (1813–1901) statt eines italienischen Stoffes mit William Shakespeares »Macbeth« auf einen englischen Klassiker für sein neues Bühnenwerk zurückgriff, nahmen ihm die Rezensenten der Uraufführung 1847 in Florenz übel. Das Publikum dagegen zeigte sich begeistert von der Mischung aus menschlicher Tragödie und Schauerromantik, in der Verdi einmal mehr die Einheit von Dichtung und Musik im Dienste der theatralen Wirksamkeit anstrebte.

Dem siegreichen General Macbeth prophezeien Hexen den Aufstieg zum König von Schottland. Doch auch für seinen Freund Banquo haben sie einen zukunftsweisenden Spruch: Er soll der Vater künftiger Könige sein. Fortan verfolgen Macbeth und seine ehrgeizige Frau, die Lady, einen blutigen Weg zum Thron. Nach dem amtierenden König fällt Banquo ihnen zum Opfer, dessen Sohn aber kann den Auftragsmördern entkommen und Macbeth seines Thrones nicht mehr sicher sein. In Wahnsinn verwandelte Hybris und der Untergang des Königspaares nehmen ihren zwingenden Lauf.

Ensemble und künstlerisches Team

In den Hauptrollen sind James Homann als Macbeth sowie Signe Heiberg als Lady Macbeth zu erleben, die sich mit dieser Partie als neue Ensemblemitglied vorstellt. Kammersänger Wilfried Staber verkörpert Banquo, während Jaesung Kim als Macduff und João Terleira als Malcolm auftreten. Das Ensemble wird ergänzt durch Elisabeth Wrede als Kammerfrau, Gideon Henska als Diener, Gabriel Fortunas als Arzt, Xiangnan Yao als Mörder und John Dalke als Bote. Die drei Erscheinungen werden von Woo Kyung Shin, Kylee Slee und Mi Rae Choi dargestellt.

Das Bühnenbild stammt von Anne Neuser, die Kostüme von Britta Leonhardt. Das Lichtdesign übernimmt Ralph Schanz. Das Philharmonische Orchester Heidelberg und die Damen und Herren des Opernchors des Theaters und Orchesters Heidelberg erwecken Verdis Meisterwerk zum Leben. Die Oper wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt und ist empfohlen für alle ab 15 Jahren.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de.