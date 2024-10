Heidelberg – Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel: Stadt gedenkt der Opfer – Israelische Flagge am Rathaus gehisst – OB Eckart Würzner: „In Gedanken fest an Seite der Menschen in Rehovot“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg gedenkt am heutigen Montag, 7. Oktober 2024, der Opfer des brutalen Angriffs der radikalislamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel vor einem Jahr. Rund 1.200 Menschen wurden bei dem Überfall am 7. Oktober 2023 ermordet, viele auf bestialische Weise. Mehr als 5.400 Personen wurden verletzt. Über 240 Menschen wurden als Geiseln verschleppt – Dutzende von ihnen haben die Geiselnahme nicht überlebt, rund 100 befinden sich noch immer in den Händen der Hamas. Anlässlich des Jahrestages des Massakers hat die Stadt Heidelberg als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit den Menschen in der Partnerstadt Rehovot und in ganz Israel am Rathaus die israelische Flagge gehisst.

Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Wir sind in Gedanken fest an der Seite der Menschen in unserer Partnerstadt Rehovot und in ganz Israel. Der Terrorangriff vor einem Jahr hat unvorstellbares Leid über die Bevölkerung Israels und Gazas gebracht. Das jüdische Leben in Heidelberg hat eine wichtige Bedeutung für unsere Stadt. Das wird unter anderem durch die Hochschule für jüdische Studien deutlich – der größte europäische Standort für jüdische Studien. Mit der Jüdischen Kultusgemeinde stehen wir in einem sehr engen Austausch. Mit unserer Partnerstadt Rehovot verbindet uns seit mehr als 40 Jahren eine tiefe Freundschaft und Verbundenheit. Ein Jahr nach dem Terrorangriff erfüllt uns alle der Krieg im Nahen Osten mit großer Sorge. Es bleibt die Hoffnung auf baldige Freiheit für die Geiseln und Frieden für die Menschen in Israel und der gesamten Region.“

Rabbiner Jona Pawelczyk-Kissin von der Jüdischen Kultusgemeinde ergänzt: „Die Jüdische Kultusgemeinde Heidelberg gedenkt der Opfer des unvorstellbar brutalen Überfalls vom 7. Oktober 2023 und nimmt sie in ihre Gebete auch während der Herbstfeiertage auf. Wir beten auch für die Befreiung der Entführten und hoffen auf baldigen Frieden in Israel, der gesamten Region und auch bei uns in Europa.“

Rehovots Oberbürgermeister Matan Dil war Mitte September 2024 mit einer Delegation anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft in Heidelberg zu Gast. Er dankt Oberbürgermeister Würzner und der Partnerstadt für die Solidarität: „Die Beziehung zwischen Heidelberg und Rehovot ist von großer Bedeutung, insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten, mit denen Israel derzeit konfrontiert ist. Es hat eine tiefe Bedeutung, uns in einer solchen Zeit zu beherbergen, und Ihre unerschütterliche Unterstützung ist wirklich beruhigend.“

Hintergrund: Partnerschaft mit Rehovot

Heidelbergs Partnerstadt Rehovot liegt etwa 20 Kilometer südlich von Tel Aviv und hat rund 162.000 Einwohner. Die Beziehungen zwischen Heidelberg und Rehovot gehen bis ins Jahr 1958 zurück. Wegbereiter der späteren Städtepartnerschaft war der wissenschaftliche Austausch. Seit der Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrages im Jahr 1983 zeichnet sich die Partnerschaft durch einen kontinuierlichen lebendigen Austausch aus, wobei vor allem dem Jugend- und Schüleraustausch ebenso wie dem Austausch im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich eine zentrale Rolle zukommt.