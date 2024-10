Heidelberger Bergbahnen wieder in Betrieb – Störung beider Bahnen wurde behoben

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung in Hockenheim bietet neben den regulären Öffnungszeiten zusätzlich einmal im Monat einen weiteren Öffnungstermin am Samstag an, sodass auch die Bürgerinnen und Bürger ihre Termine im Rathaus erledigen können, bei denen es unter der Woche nicht klappt. Der nächste offene Samstag ist am 12. Oktober 2024. ... Mehr lesen »