Heidelberg – Frauenwirtschafstage vom 16. bis 19. Oktober – Heidelberger Veranstaltungen zur Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben und in der Wirtschaft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu den Frauenwirtschaftstagen 2024 vom 16. bis 19. Oktober 2024 lädt das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit mehreren Kooperationspartnerinnen und -partnern ein. „#Nachfolge #nachhaltig #gestalten!“ ist das diesjährige Motto. Im Fokus steht die Frage, was es braucht, um Unternehmen nachhaltig aufzustellen und sie erfolgreich an die nächste Unternehmerinnengeneration weiterzugeben? Ziel der jährlichen Frauenwirtschaftstage ist es, die Fähigkeiten, Talente und Chancen von qualifizierten Frauen sichtbar werden zu lassen und so die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und in der Wirtschaft zu fördern.

„Die Herausforderung, Unternehmen nachhaltig aufzustellen und die Nachfolge zu sichern, hat in Zeiten des Fachkräftemangels zunehmende wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung. Dabei wird das Potential weiblicher Führungskräfte und Unternehmerinnen weiterhin verkannt.

Die Frauenwirtschafstage sind ein guter Anlass, es sichtbar werden zu lassen“, sagt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

Frauenwirtschaftstage: das Programm

• Am Mittwoch, 16. Oktober, 18 bis 20 Uhr, findet die Veranstaltung „Schema F!? – Frauen bringen Unternehmen nachhaltig voran“ im Tink Tank Campbell, Emil-Gumbel-Straße 1, in der Südstadt statt. Organisiert wird sie von CoWomen, Parentrepreneurs, den Heidelberger Diensten und dem Amt für Chancengleichheit der Stadt. Die Veranstaltung wird mit Impulsbeiträgen der Guest-Speakerinnen Carolin Endler-Mende (Aristech), Heike Schönmann (Coaching/Beratung Generationeninteraktion) und Antonia Brehme (Zuckerladen) eröffnet. Anschließend ist Raum für einen Austausch mit den drei erfolgreichen Unternehmerinnen zu ihren Strategien der nachhaltigen Unternehmensführung sowie Nachfolgesicherung. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte online.

Am Samstag, 19.Oktober, von 10 bis 16 Uhr findet im Interkulturellen Zentrum, Bergheimer Straße 147, eine Nachhaltigkeits- und Leadership-Konferenz „Women Leading the Change“ und ein Networking Brunch des Heidelberg International Professional Women’s Forum in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg statt. Dem diesjährigen landesweiten Motto entsprechend steht das Thema Sicherung der Unternehmensnachfolge sowie die Vernetzung der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehört eine Podiumsdiskussion zum Thema „Führen mit Zweck – Nachhaltige Führung“ mit Frauen in Führungspositionen aus großen Unternehmen der Region. Weiterhin werden Workshops zu den Themen Design Thinking