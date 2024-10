Germersheim – Landrat zeichnet Dr. Matthias Wölfel und Rüdiger Oeder mit Ehrenplakette des Landkreises Germersheim aus

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Kreistagssitzung am 2. Oktober 2024 würdigte Landrat Dr. Fritz Brechtel Dr. Matthias Wölfel und Rüdiger Oeder in Abwesenheit für ihr Engagement beim Projekt „Mobile Retter“ und ihre Verdienste zum Wohle der der Bevölkerung im Landkreis. Die mobilen Retter starteten am 19. Januar 2016 im Landkreis Germersheim. Initiator für das Pilot-Projekt „Mobile Retter“, das zwischenzeitlich in Rheinland-Pfalz in den Kommunen umgesetzt wird, war Dr. med. Matthias Wölfel. Das Pilotprojekt wurde gemeinsam mit der Asklepios Südpfalzklinik, dem Landkreis Germersheim und dem Verein Mobile Retter e.V. umgesetzt. Mit dem Einsatz der „Mobilen Retter“ wird für Patienten mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von qualifizierten ehrenamtlichen Ersthelfern verkürzt. Die Ehrenamtlichen werden per App von der integrierten Leitstelle Landau benachrichtigt und beauftragt. 2003 wurde Dr. med. Matthias Wölfel als Leitender Notarzt bestellt und ist seit 2016 Projektleiter und Mitgründer der Mobilen Retter im Landkreis Germersheim.

Rüdiger Oeder wurde 1998 für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen als Kreis Ausbilder bestellt und ist seit 2016 maßgeblicher Unterstützer der Mobilen Retter im Landkreis Germersheim. Aufgrund dessen verlieh Landrat Brechtel Dr. Matthias Wölfel und Rüdiger Oeder in Abwesenheit jeweils die silberne Ehrenplakette des Kreises. Die Ehrenplakette des Landkreises kann an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich durch besondere Leistungen um den Landkreis verdient gemacht haben oder deren Leistungen auf einzelnen Gebieten oder im Einzelfall besonders beispielhaft und anerkennenswert sind.