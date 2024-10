Germersheim – Gewählte Mitglieder des Kreis Ausschusses

Heidelberg/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Sonntag gegen 17 Uhr entdeckte eine aufmerksame Passantin auf dem Gehweg der Dossenheimer Landstraße eine braune Tasche, in der sich zwei Babykatzen befanden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen sich der Katzen an und brachten sie auf das Polizeirevier Heidelberg-Nord. Da die beiden Katzen keine Tieridentifikationsnummern hatten, wurden sie anschließend in ein Tierheim gebracht. ... Mehr lesen »