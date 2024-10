Eschelbronn – Heizöltanks illegal entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte entsorgten zwei gebrauchte Heizöltanks auf einem Gartengrundstück im Eschelbronner “Wiesental”. Die Eigentümerin des Gartengrundstückes stellte am Montagmorgen, gegen 9.30 fest, dass Unbekannte zwei große Heizöltanks auf ihrem Grundstück abgestellt haben. Der Tatzeitraum lässt sich auf den Zeitraum zwischen dem 15.09.2024 und dem 07.10.2024 einschränken. In den beiden Tanks befinden sich noch Restmengen an Öl. Der Garten grenzt direkt an den dahinter verlaufenden Schwarzbach, wodurch eine Gewässergefährdung nicht auszuschließen ist. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die Hinweise zu den Abstellern der Öltanks geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt (Mo-Fr, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr), Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim (rund um die Uhr), Tel.: 07261/690-0 zu melden.

