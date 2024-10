Südliche Weinstraße – Singend gedenken: Landkreis Südliche Weinstraße das dritte Mal bei „Deutschland singt und klingt“ zum Tag der Deutschen Einheit dabei

Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach zweimaliger Station in Steinfeld erklangen am Donnerstag zum Tag der Deutschen Einheit die Stimmen zahlreicher Kreisbürgerinnen- und Kreisbürger erstmals im Dorfgemeinschaftshaus in Bornheim.

Zum dritten Mal beteiligte sich der Landkreis zusammen mit seinen Kooperationspartnern,

dem Chorverband der Pfalz e.V. und dem Kreischorverband Südpfalz e.V., an der bundesweiten Aktion

„Deutschland singt und klingt“ mit einem generationen- und kulturübergreifenden offenen Singen.

Neben deutschem Liedgut wie der Nationalhymne, „Die kleine Kneipe“ und „Die Gedanken sind frei“

erklangen auch pfälzische Stücke wie „Pfälzer Wind“ und „Auf, ihr Brieder in die Palz“ sowie englische

Titel, unter anderem „Take me home country roads“. Der Chor „Herztöne“ unter Leiter Peter Kusenbach

sorgte dabei ebenso wie „SÜW-Cuvée“, die Lehrerband der Kreismusikschule Südliche Weinstraße, für

beste Stimmung. Die Chorgemeinschaft Concordia aus Bornheim verpflegte die Gäste.

„Bei so vielen Sängerinnen und Sängern, wie wir in unserem Landkreis haben, könnte eine

Veranstaltung wie diese an noch vielen weiteren Stellen stattfinden. Dass Singen verbindet, wird hier

und heute wieder deutlich“, sagte der Landrat bei seiner Begrüßung. Und verbindende Elemente seien

gerade in Zeiten wie diesen und mit Blick auf die Deutsche Einheit wichtiger denn je. „Mit ,Deutschland

singt und klingt‘ wollen wir das Wunder der friedlichen Revolution und des Mauerfalls

generationsübergreifend gemeinsam mit allen feiern.“

Der Landrat betonte, dass die Veranstaltung im Landkreis nicht möglich wäre ohne das große

Engagement des „Herztöne“-Chorleiters Peter Kusenbach: „Er ist die treibende Kraft hinter

,Deutschland singt und klingt‘ im Kreis SÜW, wofür ich ihm sehr dankbar bin.“

Die Ehrengäste Wolf-Rüdiger Schreiweis (Chorverbandspräsident der Pfalz), Kurt Gamber (1.

Vorsitzender des Kreischorverbands Südpfalz e.V.), Bornheims Ortsbürgermeisterin Elke Thomas,

Jacqueline Dyck-Laux (Weinprinzessin der Südlichen Weinstraße), Peter Kusenbach, Leiter des Chors

„Herztöne“, Olga Sartisson, Leiterin der Chorgemeinschaft Concordia, und Concordia-Vorsitzender

Karlheinz Rectanus zündeten mit dem Landrat jeweils eine Kerze an und hielten gemeinsam einen

Moment inne – bevor der Abend dann zum fröhlichen Sing-Event wurde und gesellig ausklang.

Bildunterschrift: Begleitet vom Chor „Herztöne“ unter Leitung von Peter Kusenbach und der Lehrerband

der Kreismusikschule „SÜW Cuvée“ sangen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zum Tag der

Deutschen Einheit im Dorfgemeinschaftshaus Bornheim. Foto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße