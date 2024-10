Mannheim – Pfarrer Markus Miles wird am 6. Oktober um 17 Uhr in St. Aegidius, Seckenheim, verabschiedet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Dank und Segen zum Abschied

Pfarrer Markus Miles wird am 6. Oktober um 17 Uhr in St. Aegidius, Seckenheim, verabschiedet

Am 6. Oktober um 17 Uhr ist für Pfarrer Markus Miles der Moment für den endgültige Abschied in der katholischen Pfarrkirche St. Aegidius (Seckenheimer Hauptstr. 78, Seckenheim) gekommen. Er wird nach fast zehn Jahren als Leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin und acht Jahren als stellvertretender Dekan des Katholischen Stadtdekanats Mannheim in einem Gottesdienst offiziell verabschiedet. 2026 übernimmt Markus Miles, wie berichtet, die Leitung der neu entstehenden Pfarrei Karlsruhe St. Stephan. Bis dahin tritt er das Amt des Pfarradministrators in der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Allerheiligen an.

Zwischen Wehmut und Neugier

Die Frage, wie schwer ihm dieser Abschied fällt, beantwortet Markus Miles mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich bin voller Spannung, Erwartung und Vorfreude im Blick auf das Kommende. Momentan überwiegt jedoch noch der Abschied mit all den dazugehörenden Gefühlen von Dankbarkeit aber auch Hinter-Sich-Lassen von Schönem, Liebgewonnenem, Menschen und vielem mehr.“

Veränderungen im Dekanat Mannheim

Auch im Dekanat Mannheim wird sich einiges durch Miles Weggang verändern: Besonders spürbar wird das in seiner Kirchengemeinde. Pfarrer Daniel Kunz, der bereits als Leiter der Seelsorgeeinheit Mannheim Maria Magdalena und als stellvertretender Dekan tätig ist, wird zusätzlich die Aufgaben des Pfarradministrators der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin übernehmen. Personal aus dem ganzen Dekanat unterstützen Kunz und die Seelsorgeeinheit dann im Beerdigungsdienst, bei Eucharistiefeiern und Gottesdiensten, bei Erstkommunion, Taufen, Hochzeiten und weiteren Aufgaben.

Miles Aufgaben als stellvertretender Dekan, besonders die Repräsentation des Dekanats, übernimmt neben Daniel Kunz jetzt das Dekanatsleitungsteam. Das setzt sich aus Vertreter:innen aller pastoralen Berufsgruppen, dem Dekan Karl Jung, dessen Stellvertreter, dem Dekanatsreferent und dem Vorsitzende des Dekanatsrats zusammen. In der Projektleitung der Kirchenentwicklung Mannheim wird Markus Miles nicht nachbesetzt, da diese durch Dekanatsreferent Matthias Leis bereits 2023 erweitert wurde.

Tatkraft für neue Leitungsaufgaben

„Mir wurde in den vergangenen Wochen und Monaten die Fülle von Gremien und Arbeitsfeldern über die Seelsorgeeinheit Mannheim St Martin hinaus nochmals neu bewusst“, sagt Markus Miles mit Blick auf die Fülle seiner Aufgaben. „Gerne habe ich mich hier nach meinen Möglichkeiten eingebracht; hat mich die Arbeit und das Miteinander in diesen Gremien selbst immer wieder inspiriert und sicherlich auch gut vorbereitet auf die neue Leitungsaufgabe in Karlsruhe.“

Dekan Karl Jung, der den Abschiedsgottesdienst feiern wird, bedankt sich bei Pfarrer Markus Miles für seine jahrelange engagierte Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz in der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin, im Stadtdekanat und der Kirchenentwicklung Mannheim. „Pfarrer Miles hat durch seine Tatkraft und seine einzigartige Persönlichkeit unsere Gemeinschaft bereichert und geprägt. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben viel Erfolg und Gottes Segen“, so Jung.

Lebenslauf Markus Miles

Markus Miles wurde 1977 in Baden-Baden geboren und 2006 in Freiburg zum Priester geweiht. Nach der Vikarszeit in Sigmaringen war Miles von 2008 bis 2014 Rektor für das Grundstudium am Erzbischöflichen Priesterseminar Collegium Borromaeum in Freiburg. Ebenso war er in diesem Zeitraum auch Geistlicher Leiter des BDKJ-Diözesanverbandes im Erzbistum Freiburg. Seit November 2014 ist er Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin im Dekanat Mannheim und seit Oktober 2016 Stellvertretender Dekan im Stadtdekanat Mannheim. Markus Miles ist Pilgerleiter der Erzdiözese Freiburg (Schwerpunkte: Israel / Palästina sowie Jordanien). Seit November 2020 ist er zudem Diözesanvorsitzender des Erzbistums Freiburg für den Deutschen Verein vom Heiligen Lande. (schu/cath // Bild: Markus Miles © Christian Klehr)

Quelle – Katholisches Stadtdekanat Mannheim