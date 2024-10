Ludwigshafen – Zeche geprellt und in Polizeigewahrsam die Nacht verbracht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagmorgen prellte ein 22-jähriger Ludwigshafener mit seinen zwei Begleitern in einer Bar in der Ludwigshafener Innenstadt zunächst die Zeche wegen drei Gläsern Wasser und geriet mit einem Gast und der Bedienung in verbalen Streit. Alle drei Personen flüchteten, wobei der 22-Jährige noch ein Tierabwehrspray (in Pistolenoptik) zückte und die beiden Geschädigten bedrohte. Der 22-Jährige und einer der Begleiter (37 Jahre alt), ebenfalls aus Ludwigshafen, konnten im Rahmen der Fahndung durch Polizeistreifen in der Innenstadt angetroffen und kontrolliert werden. Besagte Reizstoffsprühpistole konnte unter einem parkenden PKW, wo sie der Beschuldigte vor der Polizei verstecken wollte, aufgefunden und sichergestellt werden. Da der Beschuldigte wenig einsichtig war und einem Platzverweis nicht nachkam, verbrachte er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Der 37-Jährige konnte im Anschluss gehen.

Die besagte Bar ist videoüberwacht. Die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten dritten Begleiter laufen derzeit noch. Auf den 22-Jährigen kommen nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Zechbetrug zu, zudem muss er die Nacht im Polizeigewahrsam bezahlen. Seine Begleiter müssen sich wegen Zechbetruges verantworten.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel. 0621 / 963 – 2122 oder per Email unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz