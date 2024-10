Ludwigshafen – Fahrzeugbrand auf der A65 bei Hochdorf-Assenheim

Mannheim/ Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, gg. 11:55 Uhr, befand sich eine 48-jährige Frau an der Straßenbahnhaltestelle “Husarenweg”. Während des Wartens auf ihre Bahn hielt sie ihr Smartphone der Marke Samsung in ihrer Hand und schaute auf das Display. Als eine männliche Person an ihr vorbeilief, entnahm dieser ihr unvermittelt das Handy und flüchtete zu ... Mehr lesen »