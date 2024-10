Ludwigshafen – Ballet du Grand Théâtre de Genève gastiert auf den Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ukiyo-e

Mit Sidi Larbi Cherkaouis Bravourstück Ukiyo-e gastiert das Ballet du Grand Théâtre de Genève am Freitag, 18.10. und Samstag, 19.10.2024, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Benannt wurde die Aufführung nach der berühmten japanischen Kunstbewegung „Bilder der schwebenden Welt“, die sich auf das Festhalten des Augenblicks konzentrierte. Sidi Larbi Cherkaoui nimmt diese Haltung als Einstieg in eine Art Meditation über unsere Fähigkeit zur Resilienz. Zusammen mit den Tänzerinnen und Tänzern in teils farbenfrohen, teils schlichten Kostümen (Yuima Nakazato) lotet er einen Zustand aus, der zwischen dem Aufstieg und dem Fall liegt. Kommt das Gleichgewicht ins Wanken, gibt es Spannungen bei den Individuen und in der Gruppe. Besonders deutlich kommen diese im Bühnenbild von Alexander Dodge zum Ausdruck, der sich von der „unmög¬lichen Treppe“ des Künstlers M.C. Escher anregen ließ, die einen ständigen Auf- oder Abstieg darstellt. Für Ukiyo-e wurden zwei imposante Treppen auf Rollen platziert, die in verschiede¬nen Anordnungen bewegt und unterschiedlich gestaltet werden können. Sie eröffnen eine ganze Reihe von Bewegungsmöglichkeiten bis hin zum La¬byrinth, in dem sich die Mitwirken¬den verlieren. Auf den verschiedenen Ebenen vereinen sich die Körper, treten miteinander in Dialog und kontaminieren sich gegenseitig. Damit ein¬her geht die Vision eines Lebensraums, der individuelle Existenzformen ermöglich, ohne von der Gruppe unterdrückt zu werden. Die Choreographie wird begleitet von den zeitgenössi¬schen Kompositionen Szymon Brzóskas sowie den perkus¬siven, elektronischen Rhythmen Alexandre Dai Castaings. Ihr Klanguniversum wird durch die Vibrationen der Stimme des Komponisten und Sängers Shogo Yoshii aus Japan akzentuiert.

Im Anschluss an die Vorstellung gegen 20.45 Uhr findet im Gläsernen Foyer ein After-Show-Konzert mit Yusuf Sahilli statt.

Preise 61 € / 51 € / 41 € / 31 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Gregory Batardon / Pfalzbau