Edenkoben – Bekanntes Duo hält die Polizei auf Trab

Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschäftigte ein polizeibekanntes Duo die Polizei aus Edenkoben.

Zuerst stieg einer der beiden Männer aus dem Bereich Südliche Weinstraße, gegen 00:30 Uhr, in einen unverschlossenen PKW ein und entwendete aus diesem Bargeld. Während der Tat verlor er sein Mobiltelefon im PKW, in welchem auch sein Personalausweis war, so dass eine Identifizierung leicht von statten ging.

Anschließend ging das Duo im Bereich des Schafsplatzes mehrere PKW an und versuchte diese zu öffnen. Hierbei schlugen die Beiden auch gegen die Scheiben der PKW, wobei an einem PKW die Scheibe zu Bruch ging.

Danach ging der Streifzug des Duos weiter. Im Bereich der Weinstraße zündeten sie in der Garage eines leerstehenden Anwesens eine Mülltüte an, so dass es zu einer Rauchentwicklung und dem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr kam, welche den Brand schnell löschen konnte.

Abschließend entwendete das Duo, gegen 01:15 Uhr, ein Motorrad und entfernte sich damit. Im Rahmen einer Nahbereichsfandung konnte das stark beschädigte Motorrad in einer Hofeinfahrt, liegend neben einem beschädigten PKW aufgefunden werden.

Das alkoholisierte Duo konnte durch die eingesetzten Beamten ebenfalls festgestellt und festgenommen werden. Aufgrund vorliegender Beweise konnten die aufgezählten Taten dem Duo zugeordnet werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder entlassen.