Sandhausen – Derby: SV Sandhausen gegen SV Waldhof – Anpfiff Samstag 14.00 Uhr

Sandhausen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Als Kollektiv“ ins Derby gegen Mannheim

Mit einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage geht es für den SV Sandhausen ins Derby gegen den SV Waldhof Mannheim.

Die Partie wird am Samstag, den 5. Oktober, um 14 Uhr, angepfiffen. Im Rahmen der Pressekonferenz spricht Cheftrainer Sreto Ristic über das letzte Spiel in Unterhaching, den Gegner aus Mannheim sowie Themen, an denen die Mannschaft derzeit arbeitet.

Sreto Ristic über …

… die Partie in Unterhaching: Der Gegner stand tief, sodass wir aufpassen mussten, was nach Ballverlusten passiert, da Haching gut umschaltet. Die stabile Defensive ist das, worauf es ankommt. Insgesamt haben wir es gut gemacht.

… das Personal gegen Mannheim: Wir hatten im Laufe der Woche mit drei, vier krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Doch die Jungs haben sich erholt, ich hoffe, dass alle spielen können. Aktuell fallen neben Jonas Weik (Reha nach Kreuzbandriss) nur Luca Zander (Sprunggelenk) und Niko

Rehnen (Reha nach Meniskusverletzung) aus.

… Waldhof Mannheim: Die Mannschaft hat fußballerische Qualität, das Tempo, gute Standardschützen und die Wucht, ebendiese Standards zu verwerten. Wir wollen dennoch vor heimischem Publikum unser Ding durchziehen und als Kollektiv unser Spiel auf den Platz bringen.

… die Auswirkung des Mannheimer Trainerwechsels: Mannheim punktet und entscheidet Spiele für sich. Ich glaube, der Glaube der Spieler hat sich verändert. Das ist das, was von außen zu beobachten ist.

… Themen, an denen das Team arbeitet: Wir haben bereits phasenweise gezeigt, was wir im Ballbesitz spielen können. Ebenso konnten wir zeigen, was wir im Umschaltspiel leisten können. Woran wir konkret arbeiten, hängt auch vom Gegner ab.

Anpfiff Samstag, den 5. Oktober, um 14 Uhr

