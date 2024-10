Neustadt – Denise Stripf aus Bad Dürkheim ist die 86. Pfälzische Weinkönigin – Winzerfestumzug am Sonntag

Neustadt / Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die neue pfälzische Weinkönigin heißt Denis Stripf und kommt aus Bad Dürkheim.

Sie wurde am 04.10.2024 im Neustadter Saalbau zur 86. Pfälzischen Weinkönigin gewählt .Sie wird nun ein Jahr lang als Botschafterin den Pfälzer Wein bei verschiedensten Terminen präsentieren. Ihr zur Seite stehen Lara Karr aus Weisenheim am Berg und Manuel Reuther aus Forst. Wir gratulieren Denis Stripf zum Sieg.Zu sehen sind die Weinhoheiten beim großen Winzerfestumzug in Neustadt am Sonntag,13.Oktober 2024.

Der große Winzerfestumzug am Sonntag, den 13. Oktober 2024 ist das Highlight des Deutschen Weinlesefestes und verspricht eine farbenfrohe und stimmungsvolle Atmosphäre. Bewundern Sie die prachtvoll geschmückten Prunkwagen der frisch gekrönten Pfälzischen Weinhoheiten und der Deutschen Weinkönigin, die majestätisch durch die Straßen ziehen.

Zugstrecke und Anreise:

hier

Quelle Neustadt an der Weinstraße