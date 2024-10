Landau – Stadt zieht positives Fazit des Bréal-Marathons zum Stadtgeburtstag

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. Viele tausend Menschen auf und neben der Strecke: Stadt Landau zieht positives Fazit des Bréal-Marathons zum Stadtgeburtstag

Landau lief – und wie! Der Bréal-Marathon Landau, veranstaltet im Jahr des 750. Stadtjubiläums zu Ehren des Marathon-Erfinders Michel Bréal, lockte viele tausend Menschen in die Südpfalzmetropole. Es galt, insgesamt 2.944 Läuferinnen und Läufer beim Marathon, dem EnergieSüdwest-Halbmarathon, beim Marathon-Staffellauf, beim VR Bank Südpfalz-Halbmarathon-Staffellauf, beim APL-Schülerinnen-und-Schüler-Staffellauf, bei den Sparkassen-Schülerinnen- und Schüler-Läufen und beim Bambini-Lauf anzufeuern.

Schnellste Frau beim Bréal-Marathon wurde Tanja Hellmann vor Talianna Schmidt und Kerstin Stephan; bei den Männern kam Eric Nies vor Gunnar Baar und Benedict Weirich als Erster ins Ziel. Den Energie Südwest-Halbmarathon entschied bei den Frauen Elisa Herold vor Tina Grimm und Valerie Schewe für sich; bei den Männern war Max Kries vor Tobias Dreyer und Simon Nuber am schnellsten.

Dazu kommen noch viele weitere tolle Leistungen in den einzelnen Läufen und in den unterschiedlichen Altersklassen. Alle Ergebnisse finden sich auf der Seite von RACE RESULT und sind am besten über einen Link auf der Internetseite https://bréal-marathon.de zu erreichen.

Oberbürgermeister Dominik Geißler, Bürgermeister Lukas Hartmann und Beigeordnete Lena Dürphold sind begeistert, dass das Sportereignis zum Stadtgeburtstag so vielen Menschen Freude bereitet hat: „Alle sind Siegerinnen und Sieger! Wir haben ganz hervorragende sportliche Leistungen gesehen, dafür unser Respekt. Und ob bei den Läuferinnen und Läufer oder bei den Menschen, die zu Tausenden entlang der Strecke standen: Die Stimmung in der Stadt und den Stadtdörfern war gigantisch und wir sind wirklich sehr froh darüber, dass dieses einzigartige Sportereignis in unserer Stadt so gut über die Bühne gegangen ist.“

Der Dank der Stadtspitze gilt allen Helferinnen und Helfern, der Landauer Blaulichtfamilie, den Mitarbeitenden der Verwaltung, die mit der Organisation des Events betraut waren, Initiator Udo Lichtenthäler mit seinem Team an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern und den vielen Sponsoren des Bréal-Marathons. Finanziell unterstützt wurde der Marathon von: EnergieSüdwest AG, Sparkasse Südpfalz, VR Bank Südpfalz, APL, Schilling Blechbearbeitung GmbH, müller meditrans, Vulcan Energie, Bellheimer, Brillen Kuntz und Lotto Rheinland-Pfalz. Ein besonderer Dank gilt auch der Bréal-Gesellschaft und dem Lions Club Landau, die eigens angefertigte Pokale bzw. eine Radierung von Künstler Xaver Mayer für die Siegerin und den Sieger des Marathons gestiftet haben, sowie Lauflegende Hans-Jürgen Eichberger, der besondere Trophäen für die beste Pfälzerin und den besten Pfälzer zur Verfügung stellte.







Bildunterschriften:

Insgesamt knapp 3.000 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start. (Quelle: Stadt Landau)

Die schnellsten Frauen und Männer beim Bréal-Marathon. (Quelle: Stadt Landau)

Gut besucht: die Fanzone auf dem Rathausplatz. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle – Stadt Landau in der Pfalz.