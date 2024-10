Worms – Schild israelischer Partnerstadt entwendet

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Mittwoch, 02.10.2024, 23:48 Uhr Durch bislang unbekannte Täter wurde das Schild der israelischen Partnerstadt Tiberias entwendet, welches neben mehreren anderen Partnerschaftsstädte-Schildern in der Von-Steuben-Straße in Worms angebracht war. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Worms wurde der Diebstahl am späten Mittwochabend gegen 23:50 Uhr festgestellt. Das Schild wurde augenscheinlich abgeschraubt, weitere Stadtschilder wurden nicht entwendet.

Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen liegen derzeit nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.