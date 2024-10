Worms – Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 72-Jährigen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Der 72-jährige Ahmed H. wird seit Freitagvormittag (04.10.2024, 09:30 Uhr – 11:46 Uhr) vermisst nachdem er nach einer Verabredung an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden konnte. Herr H. leidet an einer Demenzerkrankung und ist infolgedessen örtlich nicht orientiert. In der Vergangenheit war er regelmäßig zu Fuß im Wormser Innenstadtbereich unterwegs.

Der 72-Jährige ist ca. 175 cm groß, hat kurze graue Haare und einen kurzen Vollbart. Er trägt vermutlich einen dunkelblauen Anzug und eine beigefarbene Jacke. Zudem trägt er häufig eine Kopfbedeckung. Sein Blick ist meist zu Boden gerichtet. Herr H. reagiert in der Regel auf Ansprache und seinem Vornamen.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und fragt:

Wer hat den Vermissten seit dem 04.10.2024 gesehen?

Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn H. geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.