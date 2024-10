Worms – Markus Reis ist neuer Geschäftsführer der Kultur und Veranstaltungs GmbH – Geschäftsführungswechsel zum 1. Oktober

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kultur und Veranstaltungs GmbH gibt bekannt, dass Markus Reis am 1. Oktober die Geschäftsführung übernommen hat. Seit mehr als 20 Jahren ist Markus Reis im Kultur- und Eventbereich der Stadt Worms tätig und hatte zuletzt die Position des Prokuristen bei der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG) inne. Oberbürgermeister Adolf Kessel: „Die Kultur und Veranstaltungs GmbH spielt eine zentrale Rolle für die Stadt Worms. Durch ihre Arbeit wird das kulturelle Profil der Stadt auf besondere Weise erlebbar. Markus Reis hat die Gesellschaft maßgeblich mit aufgebaut. Seine Expertise und langjährige Erfahrung werden die erfolgreiche Arbeit der KVG fortsetzen. Ich könnte mir keinen geeigneteren Nachfolger als Geschäftsführer vorstellen, nachdem Sascha Kaiser das Unternehmen zum 30. September verlassen hat. Auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit freue ich mich sehr.“ Geschäftsführer Markus Reis: „Es erfüllt mich mit Freude, nun als Geschäftsführer Verantwortung zu übernehmen und weiterhin im Sinne der Stadt Worms zu wirken. Die Vielfalt der Themen und Projekte, die bei der Kultur und Veranstaltungs GmbH betreut werden, ist einzigartig und macht die Arbeit stets spannend, abwechslungsreich und immer wieder neu. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit unseren engagierten Mitarbeitern und langjährigen Partnern, um gemeinsam die Zukunft erfolgreich zu gestalten.“

Zur Person

Markus Reis ist seit 2002 in verschiedenen Positionen tätig, zunächst bei den Nibelungen-Festspielen und seit der Gründung 2008 auch bei der Kultur und Veranstaltungs GmbH. In den vergangenen Jahren konnte Reis umfassende Erfahrungen in den operativen sowie leitenden Bereichen der beiden Unternehmen sammeln. Zu seinen Hauptaufgaben bei der Kultur und Veranstaltungs GmbH zählten die Projekt- und Veranstaltungsleitung zahlreicher Events.

Die Kultur und Veranstaltungs GmbH

Seit 2008 setzt die Kultur und Veranstaltungs GmbH als städtischer Event- und Kommunikationsdienstleister für die Stadt Worms einen öffentlichen Kulturauftrag um und agiert als Dienstleister bei den verschiedensten Events. Als Full-Service-Anbieter ist das Unternehmen dabei nicht nur als Veranstalter tätig, sondern übernimmt auch die Konzeption von Veranstaltungen, die Sponsorensuche oder Kommunikations- und Marketingaufgaben und stellt die betreuenden Projektmanager. Daneben betreibt sie das Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrum und den Worms Verlag. Die Kultur und Veranstaltungs GmbH ist damit der zentrale Veranstalter bzw. Dienstleister für alle größeren, kulturellen Events in der Stadt Worms – von der Großveranstaltung wie den überregional bekannten Nibelungen-Festspielen über das Musikfestival „Worms: Jazz & Joy“ oder den Mittelaltermarkt Spektakulum bis hin zu Veranstaltungen des Einzelhandels („Worms blüht auf“, Mantelsonntag). Auch Brauchtumsveranstaltungen wie „Spaß uff de Gass“, das Rahmenprogramm des Backfischfests oder des Wormser Weihnachtsmarkts werden – in enger Zusammenarbeit mit dem Bereich III der Stadt (Messen & Märkte) – seit 2013 von der Kultur und Veranstaltungs GmbH koordiniert.