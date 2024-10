Worms – Mann mit Messer in der Fußgängerzone unterwegs

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es heute Vormittag gegen 10:14 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern in der Fußgängerzone Wilhelm-Leuschner-Straße in Worms. Nach Beendigung der Auseinandersetzung flüchtete einer der beiden Beteiligten in unbekannte Richtung.

Der zweite Beteiligte, ein 41-jähriger Mann aus Worms, bewegte sich anschließend alleine und mit einem Messer in der Hand in der Wilhelm-Leuschner-Straße, nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne mit diesem konkret gegen Dritte zu drohen oder sich auf diese zu zubewegen. Auch bei der vorangegangenen Auseinandersetzung war das Messer nach derzeitigem Kenntnisstand nicht eingesetzt. Verletzt wurde mit dem Messer ebenfalls niemand.

Die verständige Streife der Polizeiinspektion Worms konnte den verantwortlichen 41-Jährigen in der Wilhelm-Leuschner-Straße antreffen, jedoch ohne das Messer in der Hand. Dieses konnte bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und nunmehr Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt werden. Durch die vorangegangene Auseinandersetzung erlitt der 41-jährige Wormser eine Verletzung am Kopf. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die Personalien des zweiten Beteiligten und ebenfalls Beschuldigten sind bislang nicht bekannt. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca.180cm groß, schlanke Statur, längere dunklerer Haare, blaue Jacke, schwarze Hose und dunkle Schuhe.

Die Hintergründe der Tat und das Motiv des 41-Jährigen, sich mit dem Messer durch die Fußgängerzone zu bewegen, sind derzeit noch unklar und Gegenstand des Ermittlungsverfahrens der Polizeiinspektion Worms.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.