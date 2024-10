Speyer – Zwei Einbrüche in Speyer – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend (03.10.2024), gegen 21:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Seilerbahn einzubrechen. Anschließend brach/en der/die Täter in das Nachbarhaus ein. Als der Bewohner den/die Täter bemerkte, flüchtete/n diese/r, ohne etwas zu erbeuten. Der Schaden durch die zwei Taten wird auf rund 350 Euro geschätzt. Haben Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Straße Seilerbahn in Speyer gesehen? Oder können Sie Hinweise zu den Taten geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

