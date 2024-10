Schwetzingen – Exzellente Ausbildungsbedingungen für Interventionelle Kardiologen – Kardiologie Weinheim und Eberbach erfolgreich als Stätte der Zusatzqualifikation für die Interventionelle Kardiologie zertifiziert

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem 07.08.2024 sind die GRN-Kliniken Weinheim und Eberbach von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie als Stätte der Zusatzqualifikation für die interventionelle Kardiologie anerkannt worden. Diese bedeutende Auszeichnung unterstreicht das Engagement der Kliniken, höchste Standards in der kardiologischen Versorgung zu gewährleisten und die Ausbildung von Fachärzten in diesem spezialisierten und hochsensitiven Bereich zu fördern. „Wir sind stolz darauf, als Stätte der Zusatzqualifikation für Interventionelle Kardiologie anerkannt zu werden”, sagt Prof. Dr. Grigorios Korosoglou, Chefarzt der Kardiologie und Angiologie an der GRN-Kliniken Weinheim und Eberbach. „Diese Anerkennung ist ein Beweis für die hohe Qualität unserer medizinischen Leistungen und die Expertise unseres Teams.”

Die beiden Leiter der Herzkatheter Labore, Dr. Tom Eisele (Weinheim) und Dr. Daniel Herzenstiel (Eberbach) schaffen täglich den Spagat zwischen persönlicher, individueller Versorgung unter maximalen Sicherheitskriterien und der Ausbildung auf dem höchsten Niveau. „Diese zwei Ansprüche vereint das strenge, 2-jährige Curriculum der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, nach welchen wir nun unsere Ausbildungskandidaten Schritt für Schritt an alle Routine- und Notfalltechniken bei der Versorgung der Herzkrangefäße, sei es mit Stents, Diamantbohrern oder mit Devices heranführen”, so die beiden Experten. Beide Kliniken legen großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Herzzentrum des Universitätsklinikums Heidelberg und anderen medizinischen Einrichtungen und Fachgesellschaften, um den Austausch von Wissen und Erfahrungen zu fördern.



„Wir sind gemeinsam bestrebt, die nächste Generation von Kardiologen auszubilden und ihnen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um in diesem dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Bereich erfolgreich zu sein”, so Prof. Dr. Norbert Frey, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie der Universitätsklinik in Heidelberg. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Ausbildung bei, sondern auch zur Weiterentwicklung der kardiologischen Versorgung in der Region.

Weitere Infos unter https://www.grn.de/weinheim/klinik/kardiologie-angiologie-pneumologie/die-fachdisziplin und https://www.grn.de/eberbach/klinik/innere-medizin/schwerpunkte/kardiologie