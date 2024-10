Mannheim – VfR Mannheim: Rasenspieler möchten nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen wieder punkten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vergangenes Wochenende lieferten sich der VfR Mannheim und die SG Sonnenhof Großaspach vor mehr als 500 Zuschauern im Rhein-Neckar-Stadion einen offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe und schenkten sich nichts. Schlussendlich war den Rasenspielern das Glück in mehrerlei Hinsicht nicht hold: Großaspach, mit höchsten Ambitionen ausgestattet, gewann mit 0:2 (0:0).

Obwohl der blau-weiß-rote Anhang ohne Punkte und mit gewissem Unmut den Heimweg antrat, sahen sie auf rein spielerischer Ebene einen guten Auftritt ihrer Mannschaft. Darauf gilt es am kommenden Samstag (15:30 Uhr) beim Aufsteiger in Zuzenhausen aufzubauen.

Tabellarisch befindet sich der FCZ in anderen Regionen als die vergangenen Gegner Großaspach und Balingen. Während die beiden letztgenannten Teams souverän auf den beiden obersten Tabellenplätzen rangieren, kämpfen die Kraichgauer um den Klassenerhalt. Zuletzt verlor der nordbadische Verbandsligameister das Kellerduell beim FV Ravensburg mit 1:3 (1:2). Aktuell belegt Zuzenhausen den 15. Platz und kassierte darüber hinaus die zweitmeisten Gegentreffer aller Oberligisten (22 Stück). Des Weiteren tut sich der FCZ speziell am heimischen Dietmar-Hopp-Weg schwer: Aus den bisherigen fünf Heimspielen konnte lediglich gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen ein Remis eingefahren werden, vier weitere Partien gingen verloren. Beide Saisonsiege feierten die Kraichgauer auswärts. Sowohl in Bissingen (2:0) als auch in Essingen (1:0) konnte ohne Gegentreffer dreifach gepunktet werden.

Während Zuzenhausen kommenden Samstag eine Überraschung realisieren möchte, will der VfR wieder in die Erfolgsspur finden. Leistungstechnisch haben sich die Rasenspieler bereits gegen Großaspach für den unterdurchschnittlichen Auftritt in Balingen rehabilitiert, schlussendlich stand die Abele-Elf aufgrund unglücklicher Begleiterscheinungen allerdings mit leeren Händen da. In Zuzenhausen sollen Ergebnis und Leistung nun wieder im Einklang stehen. Falls die Rasenspieler leistungstechnisch an den Auftritt gegen Großaspach anknüpfen, könnten am Ende durchaus drei Punkte herausspringen.

