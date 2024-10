Mannheim – Tag der offenen Tür beim Gesundheitscafé Schönau

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 02:30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Worms zum Vollbrand von zwei Fahrzeugen. Die beiden am Fahrbahnrand geparkten PKW, ein BMW und Peugeot, konnten in Vollbrand stehend durch Einsatzkräfte der Wormser Feuerwehr und Polizeiinspektion Worms in Höhe der Hausnummer 50 festgestellt werden. Der Notruf wurde zuvor durch eine ... Mehr lesen »