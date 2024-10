Mannheim – Stellungnahme des CDU-Kreisvorsitzenden Christian Hötting und des CDU-Fraktionsvorsitzenden Claudius Kranz zur geplanten Verkleinerung des Alstom-Werkes

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Erneut ist eine Verkleinerung des Alstom-Werkes in Mannheim geplant. So sollen die Produktion und das Servicegeschäft eingestellt und der Zukunftsbereich für alternative Antriebstechnik (Green Traction) nach Frankreich verlagert werden.

Der damit verbundene Abbau der Stellen von 100 bis 140 der insgesamt 750 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ein schwerer Schlag für den Industriestandort Mannheim.

„Wieder einmal droht bei Alstom in Mannheim der Verlust von Arbeitsplätzen. Eine Entwicklung, über die dringend gesprochen werden muss.“ so CDU-Kreisvorsitzender Christian Hötting.

„Nicht einmal ein so attraktiver Standort wie Mannheim kann Industrie binden, wenn im Bund weiterhin eine desaströse Wirtschafts- und Energiepolitik gefahren wird“ kritisiert CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz.

Besonders hart trifft es die Beschäftigten von Alstom, die letztlich den Preis dieser Entwicklung zahlen müssen.

„Wir unterstützen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie den Betriebsrat und

stehen als CDU hinter ihnen.“ so Claudius Kranz und Christian Hötting. „Wir begrüßen das schnelle Handeln und das Bemühen von Oberbürgermeister Christian Specht, das Gespräch mit Alstom zu suchen, um Abhilfe zu schaffen. Was wir als Politik vor Ort dazu beitragen können, werden wir gerne leisten.”

Quelle – CDU Kreisverband Mannheim