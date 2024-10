Mannheim / Ludwigshafen – Feierlicher Festakt zum Tag der Deutschen Einheit der CDU-Kreisverbände und Gemeinderatsfraktionen

Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Feierlicher Festakt zum Tag der Deutschen Einheit der CDU-Kreisverbände und Gemeinderatsfraktionen Mannheim und Ludwigshafen mit Prof. Dr. Malte Graßhof.

Am Vormittag des 3. Oktober begrüßte Christian Hötting, Kreisvorsitzender der CDU Mannheim und Mitglied des Gemeinderates, über 130 Gäste in der Kulturkirche Epiphanias in Mannheim-Feudenheim zum Festakt anlässlich des Tags der Deutschen Einheit. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von den CDU-Kreisverbänden und Gemeinderatsfraktionen Mannheim und Ludwigshafen organisiert.

Unter den Anwesenden befanden sich zahlreiche prominente Vertreter aus Politik und Stadtgesellschaft, darunter Oberbürgermeister Christian Specht, Bürgermeister Dr. Volker Proffen, Bürgermeister Dirk Grunert, die Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU Ludwigshafen, Prof. Dr. Klaus Blettner. Zudem nahmen zahlreiche Gemeinderäte aus beiden Städten und Mitglieder der beiden Kreisvorstände teil.

In seiner Eröffnungsrede hob Christian Hötting die historische Bedeutung der Wiedervereinigung hervor und betonte die anhaltende Notwendigkeit, die positiven Entwicklungen fortzuführen: „Die Wiedervereinigung ist ein einmaliges, wunderbares Ereignis. Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dieses Juwel zu pflegen und zu formen. Der 3. Oktober ist ein Tag der Freude und der Dankbarkeit – für Deutschland und für Europa!“

Oberbürgermeister Christian Specht unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung des Tags der Deutschen Einheit für Mannheim: „Diese Veranstaltung hat für unsere Stadt eine besondere Bedeutung. Mannheim hat enorm von der Wiedervereinigung profitiert. Ich danke den Kreisverbänden Mannheim und Ludwigshafen, dass sie diesen Tag jedes Jahr gemeinsam begehen und so das Bewusstsein für die Deutsche Einheit stärken. Es ist von großer Bedeutung, die Erinnerung daran lebendig zu halten.“ Prof. Dr. Klaus Blettner, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Ludwigshafener Stadtrat, betonte, dass Rückschläge kein Grund zur Verunsicherung sein dürften: „Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern aus Fehlern zu lernen. Deutschland hat bewiesen, dass Mauern fallen können – und darüber freuen wir uns gemeinsam.“

Als Festredner sprach anschließend Prof. Dr. Malte Graßhof, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs und des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg, eindrucksvoll über die herausragende Bedeutung des Grundgesetzes: „Das Grundgesetz hat weltweite Vorbildfunktion und Strahlkraft entwickelt. Es hat bereits zahlreiche Krisen gemeistert und steht für Stabilität in schwierigen Zeiten.“ Er führte weiter aus: „Das Grundgesetz erinnert uns auch daran, dass Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholt werden dürfen. Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes ruft uns zu: ‚Nie wieder!‘ – als klare Lehre aus der menschenverachtenden Zeit des NS-Regimes. Die Texte des Grundgesetzes sind aber nicht nur Geschenke, sondern auch eine Verpflichtung, sie mit Leben zu füllen. Es ist wichtig, das jahrzehntelange Verfassungsleben zu feiern und ich wünsche uns viele weitere Jahre unter dem Schutz und den Prinzipien dieses Grundgesetzes.“

Christian Hötting dankte abschließend Prof. Dr. Graßhof herzlich für den beeindruckenden Einblick in „die Herzkammer unserer Demokratie: Das Grundgesetz“, den weiteren Rednern sowie dem Kulturverein der Epiphanias Kirche.

Beim anschließenden Sektempfang ergaben sich viele anregende Gespräche und die Gäste nutzten die Gelegenheit zu einem intensiven Austausch über die Bedeutung der Deutschen Einheit in der heutigen Zeit.