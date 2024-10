Mannheim/Heidelberg – Leitender Polizeidirektor Renato Gigliotti ist neuer Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits seit Anfang diesen Jahres hat der Leitende Polizeidirektor Renato Gigliotti die Leitung des Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen und wird darüber hinaus nun künftig auch die Stellvertretung der Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer übernehmen. Damit trägt er auch die Verantwortung für rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg, dem Kriminalkommissariat in Mannheim, 17 Polizeirevieren, 27 Polizeiposten und einer Verkehrspolizeiinspektion zählt das Polizeipräsidium Mannheim zu den größten Dienststellen der Polizei Baden-Württemberg. “Es ist nicht nur eine intensive und verantwortungsvolle Aufgabe, es ist auch eine emotional reizvolle. Schließlich ist es nicht selbstverständlich beim personell größten und von der Einsatzbelastung mit am stärksten belasteten Polizeipräsidium des Landes eine solche Funktion übernehmen zu dürfen. Für mich persönlich ist es nach einigen Jahren außerhalb der Region auch eine Rückkehr zu den Wurzeln. Dafür bin ich dankbar und freue mich sehr, hier in diesem, unserem Team mitzuspielen”, so Renato Gigliotti.

Renato Gigliotti ist in Mannheim geboren und aufgewachsen und kennt sich mit den örtlichen Gegebenheiten und den Herausforderungen im Präsidialbereich bestens aus. Er hatte bereits mehrere Spitzenämter bei der Polizei inne. Neben verschiedenen Tätigkeiten im Innenministerium Baden-Württemberg war er auch in mehreren anderen Polizeipräsidien im Land tätig. Die Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer zur Ernennung: “Ich freue mich sehr, einen so erfahrenen Kollegen an meiner Seite zu wissen. Neben seiner Fachexpertise, ist es seine ruhige und besonnene Art, die dazu beitragen wird, die gute Arbeit des Polizeipräsidiums Mannheim auch zukünftig fortsetzen zu können.”