Ludwigshfen – Markierungsarbeiten in der Saarlandstraße, Mundenheimer Straße und auf dem Adlerdamm

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Erneuerung der Fahrbahnmarkierung kommt es am Sonntag, 6. Oktober 2024, in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen in der Saarlandstraße, der Mundenheimer Straße sowie auf dem Adlerdamm. Die Arbeiten werden in der Saarlandstraße zwischen Schänzeldamm und Adlerdamm sowie auf dem Adlerdamm und in der Mundenheimer Straße in Höhe der TC-Tankstelle durchgeführt. Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer*innen um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer*innen werden gebeten, den Arbeitsstellenbereich möglichst zu meiden, um den Verkehrsfluss nicht zusätzlich zu beeinträchtigen.

Quelle: Stadt Lu