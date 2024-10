Ludwigshafen – Zweite Kleidertauschparty im Dichterquartier

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier, die Kindertagesstätte Heilig Geist, die evangelische Jugendkirche und die Abfallberatung der Stadt Ludwigshafen veranstalten am Freitag, 11. Oktober 2024, von 15 Uhr bis 17 Uhr die zweite Kleidertauschparty im Dichterquartier. Sie findet im Gemeindezentrum Heilig Geist, Georg-Herwegh-Straße 43, statt. Die Veranstalter möchten ein Zeichen setzen für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Ziel ist es, die Besucher*innen für einen nachhaltigen Umgang mit Alltagsgegenständen und dem Ressourcenverbrauch zu sensibilisieren. Die Teilnahme ist ganz einfach: Jeder darf bis zu zehn tragbare und saubere Kleidungsstücke, Accessoires, Schuhe und Spielsachen mitbringen und im Gegenzug beliebig viele andere Kleidungsstücke mit nach Hause nehmen. Übriggebliebene Kleidung wird erneut an die städtischen Kleidertreffs gespendet. Der Elternausschuss der Kindertagesstätte Heilig Geist bietet Waffeln und Getränke an.

Zeitgleich mit der Kleidertauschparty präsentiert Künstler Andreas Voegele in seiner Ausstellung “Lichtmalerei” seine Werke. Im Herbst wird der Künstler einen eigenen Workshop im Dichterquartier anbieten, bei dem er Interessierten zeigt, wie man mit der eigenen Kamera oder dem Handy Fotografien mit “Lichtmalerei” herstellt. Interessierte können sich bereits jetzt im Quartiersbüro melden unter Telefon 0621 504-4276 oder per E-Mail an doris.besel@ludwigshafen.de.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail