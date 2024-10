Ludwigshafen – Verkehrsinfo: Sperrung von Fahrstreifen in der Rheinallee zwischen Wittelsbachstraße und Gneisenau straße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 8. Oktober 2024, werden in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr an der neu installierten Ampelanlage Rheinallee/Ecke Gneisenaustraße Induktionsschleifen geschnitten. Daher ist es erforderlich in der Rheinallee zwischen den Einmündungen Wittelsbachstraße und Gneisenaustraße in beiden Fahrtrichtungen im Wechsel je einen Fahrstreifen zu sperren. Aufgrund der Arbeiten kann es in der Rheinallee daher zum Rückstau von Fahrzeugen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer*innen werden gebeten, den Bereich über die Mundenheimer Straße – Yorckstraße – Rheinallee zu umfahren. Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer*innen außerdem um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

