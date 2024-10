Ludwigshafen – Reifen zerstochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 02.10.2024, 17:15 Uhr, bis zum 03.10.2024, 7:30 Uhr, zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines geparkten Honda Jazz in der Pappelstraße. Der entstandene Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail