Ludwigshafen – Oktoberfest beim VfSK Oppau am 06.10.2024

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Oktoberfest beim VfSK Oppau

Am Sonntag, 6.10.2024, findet ab 11.00 Uhr das VfSK-Oktoberfest 2024 in der Athletenhalle in der Friedrichstraße 99 statt.

Der Verein freut sich auf viele Gäste und bietet neben Bier vom Fass natürlich auch frische Weißwurst, Fleischkäse, Obatzter und Kürbissuppe sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet für den süßen Hunger an.

VfSK-Oktoberfest am 6.10.2024 von 11.00 bis ca 15.30 Uhr in der Athletenhalle, Friedrichstraße 99 in 67069 Ludwigshafen Oppau.

Kurz:

Oktoberfest beim VfSK Oppau

Termin: 06.10.2024 11.00 bis ca 15.30 Uhr

Athletenhalle Oppau (Friedrichstraße 99)

