Ludwigshafen – Mit Holzstock auf 63-Jährigen eingeschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Fünf bislang unbekannte Personen schlugen am Donnerstagnachmittag (03.10.2024, gegen 16:30 Uhr) auf einen 63-Jährigen in der Prinzregentenstraße ein. Eine Person aus der Gruppe attackierte den Mann mit einem Holzstock. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der 63-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise zu den Tätern erbringen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

