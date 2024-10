Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bereich Finanzen ist am Mittwoch, 9. Oktober 2024, geschlossen und nicht erreichbar. Daher stehen an diesem Tag auch die Stadtkasse und die Steuerverwaltung für den Besucherverkehr weder persönlich noch telefonisch zur Verfügung. Am Donnerstag, 10. Oktober, stehen die Dienstleistungen des Bereichs Finanzen wieder wie gewohnt für die Bürger und Bürgerinnen bereit.

Quelle: Stadt Lu

Foto: MRN-News