Ludwigshafen – 13-Jährige angefahren

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (03.10.2024, gegen 19:30 Uhr) bog ein 45-jähirger Autofahrer verbotswidrig von der Kaiser-Wilhelm-Straße links in die Zollhofstraße ab. Hierbei übersah er eine 13-Jährige, die über die Zollhofstraße ging. Das Mädchen stürzte durch den Zusammenstoß und erlitt, nach derzeitigem Kenntnisstand, leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

