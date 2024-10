Landau – Zwei neue Bezirksschornsteinfeger im Landkreis Südliche Weinstraße – Vorgänger im Ruhestand

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum 1. Oktober gab es in gleich zwei Kehrbezirken im Landkreis Südliche Weinstraße einen Wechsel: Sowohl im Bezirk IX als auch im Bezirk X sind mit Andreas Leidner und Isabelle Göbel seither ein neuer Bezirksschornsteinfeger beziehungsweise eine neue Bezirksschornsteinfegerin unterwegs, beide als Bevollmächtigte bestellt von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Andreas Leidner folgt auf Joachim Habermehl, der auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt wurde und ist im Bezirk IX zuständig für Edesheim, Roschbach, Flemlingen, Walsheim, Burrweiler, Knöringen, in Böchingen für die Burrweiler Straße, Georg-Müller-Straße und Walsheimer Straße sowie in Edenkoben für die Edesheimer Straße, den Gerechweg und die Höhenstraße und für Teile von Landau-Godramstein.

Isabelle Göbel übernimmt den Kehrbezirk X mit Rinnthal, Annweiler am Trifels, Sarnstall, Bindersbach und in Queichhambach die Krämerstraße sowie einen Teil von Gossersweiler-Stein von Thomas Eichberger, der ebenfalls auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt wurde. Landrat Dietmar Seefeldt wünscht Isabelle Göbel und Andreas Leidner auch im Namen der Ordnungsbehörde der Kreisverwaltung viel Erfolg für ihre Tätigkeit und bedankt sich bei Joachim Habermehl und Thomas Eichberger für ihren langjährigen Einsatz.