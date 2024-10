Landau – Zu Gunsten des Hauses zum Maulbeerbaum: Heeresmusikkorps Veitshöchheim spielt Benefizkonzert am 10. Oktober

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Mittwoch, 02.10.2024, 23:48 Uhr Durch bislang unbekannte Täter wurde das Schild der israelischen Partnerstadt Tiberias entwendet, welches neben mehreren anderen Partnerschaftsstädte-Schildern in der Von-Steuben-Straße in Worms angebracht war. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Worms wurde der Diebstahl am späten Mittwochabend gegen 23:50 Uhr festgestellt. Das Schild wurde augenscheinlich abgeschraubt, weitere Stadtschilder wurden nicht ... Mehr lesen »