Landau – Mit vorerst letztem Aktionstag „Zauberhaftes Landau“ und Verkaufsoffenem Sonntag – Landau lädt von 17. bis 20. Oktober zum Fest des Federweißen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Landau feiert den Herbst – und den neuen Wein: Von Donnerstag, 17. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, findet in der Südpfalzmetropole das traditionelle Fest des Federweißen statt. Highlights in diesem Jahr: natürlich die Krönung der Landauer Weinhoheit am Eröffnungsabend und der Aktionstag „Zauberhaftes Landau“ samt Verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der traditionellen Veranstaltung rund um den „Neie“? „Die Festgäste dürfen sich in diesem Jahr wieder auf vier Tage voller Genuss freuen – dafür sorgen in bewährter Manier die Festwirtinnen und Festwirte in den sechs Weinkojen, die ausschließlich Weine unserer Landauer Winzerinnen und Winzern ausschenken“, informieren Oberbürgermeister Dominik Geißler und die Leiterin des Landauer Büros für Tourismus Nina Ziegler. Imbiss- und Spezialitätenstände komplettieren das Festangebot und bieten neben typischen Pfälzer Spezialitäten wie Zwiebelkuchen, Flammkuchen, „Keschde“ und Dampfnudeln auch ein breites Angebot an ausgefalleneren Speisen an.

Für Volksfeststimmung sorgt die musikalische Begleitung. Das sind in diesem Jahr am Donnerstag von 19 bis 22 Uhr Die Weinfest-Musikanten, am Freitag von 16 bis 18 Uhr das Kandeler Instrumentalensemble und von 19 bis 24 Uhr der Musikverein Lyra Rheinzabern, am Samstag von 15 bis 19 Uhr die Wasgaumusikanten Busenberg und von 20 bis 24 Uhr die Habachtaler sowie am Sonntag von 11:30 bis 15 Uhr die Big Band Brass Connection der Stadtkapelle Landau und von 16 bis 21 Uhr der Musikverein Concordia Steinfeld. Die Öffnungszeiten beim Fest des Federweißen sind Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 1 Uhr und Sonntag von 11:30 bis 22 Uhr. Eröffnet wird das Fest am Donnerstag um 20 Uhr – traditionell mit der Krönung der Landauer Weinprinzessin.



Der Aktionstag „Zauberhaftes Landau“ mit vielen Attraktionen für Groß und Klein wie Stelzenläufer, Zauberei und Clownsauftritten sowie der verkaufsoffene Sonntag finden am 20. Oktober von 13 bis 18 Uhr statt. „Zauberhaftes Landau“ aus der Feder der Inhaberinnen der Läden Annas Landpartie, Weltherz und Wohlfühlmomente Landau in Zusammenarbeit mit Gloria Kulturpalast-Inhaber Peter Karl alias Ted Louis wird unterstützt von der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Büro für Tourismus der Stadt Landau. Es ist eines der Projekte, das mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds der Stadt Landau finanziert wird. Er umfasst 80.000 Euro für die Jahre 2024 und 2025 und wird aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert.