Landau – Erfolgreiche Landauer Leseratten – Über 500 Kinder und Jugendliche lesen 4.494 Bücher beim Lesesommer 2024 – Beigeordnete Lena Dürphold überreicht Hauptpreise an Florian Ademi, Taha Safari und Marco Heinze

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „An die Bücher, fertig, los!“ hieß es in diesem Sommer auch wieder in Landau im Rahmen der landesweiten Leseförderaktion Lesesommer. In den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek am Heinrich-Heine-Platz fand jetzt die große Abschlussparty mit einer Lesung des Autors Christoph Dittert aus seinem Buch „Die drei ??? – Die Stadt aus Gold“ samt Autogrammstunde sowie der Verleihung der 40 Preise an die gelosten Gewinnerinnen und Gewinner durch Beigeordnete Lena Dürphold statt.

„504 Mädchen und Jungen haben an der Aktion teilgenommen und zusammen 4.494 Bücher gelesen: Der 17. Lesesommer war also bei uns in Landau wieder einmal ein großer Erfolg und ich bin sehr stolz auf unsere Leseratten“, erklärte Lena Dürphold. „Es ist wirklich schön zu sehen, dass so viele junge Leserinnen und Leser in Landau in den großen Ferien das Lesefieber gepackt hat. Ein großes Dankeschön geht natürlich an das Team der Stadtbibliothek für die Organisation und Durchführung der Aktion, dem Landesbibliothekzentrum Rheinland-Pfalz für die Federführung des Projekts und dem Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek“ für die Spende der Preise.“

Die drei Hauptgewinne gingen an:

1. Platz: Florian Ademi, 12 Jahre (Preis: Tablet)

2. Platz: Taha Safari, 13 Jahre (Preis: Sitzsack)

3. Platz: Marco Heinze, 9 Jahre (Preis: Harry Potter-Geschenk-Set)

Daneben wurden weitere 37 Preise, überwiegend Wertgutscheine, unter den Mitmachenden verlost. Wie konnte man an der Verlosung teilnehmen? Die Lesesommer-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer konnten für jedes gelesene Buch eine Bewertungskarte abgeben, die dann in der Lostrommel für die 40 Preise gelandet ist. Wer mindestens drei Bücher während des Lesesommers gelesen hat, erhält übrigens eine Lesesommer-Urkunde. Diese kann in der Stadtbibliothek am Heinrich-Heine-Platz 10 zu den gewohnten Öffnungszeiten der Einrichtung abgeholt werden.

Quelle: Stadt Landau